Депутат Мосгордумы Олег Артемьев предложил возродить советский опыт втузов

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Восполнить нехватку квалифицированных специалистов в высокотехнологичных отраслях, в том числе в ракетостроении, поможет советский опыт втузов. Об этом Агентству "Москва" заявил депутат Мосгордумы, летчик-космонавт Олег Артемьев.

"Втузы – высшие технические учебные заведения, которые базировались на крупных промышленных предприятиях и готовили специалистов инженерного дела. Такая модель обеспечивала прямую связь между образованием и производством. На заводах были организованы учебные аудитории, научные лаборатории – все, что необходимо для получения высшего образования. С первого курса студенты трудоустраивались на предприятии, не нужно было думать о подработке", – сказал Артемьев.

По его словам, такой формат следует возродить и обеспечить законодательно, создав правовое поле, ведь многие корпорации в этом заинтересованы.

"Знаю, что крупные московские предприятия и так сотрудничают с вузами, но не всегда удается получить желаемый результат. Гораздо эффективнее с первого курса сориентировать студента на специализированные, конкретные и глубокие знания, нежели получить универсального специалиста", – пояснил депутат Мосгордумы.

Он уверен, что заводские втузы помогут обеспечить российские предприятия высококвалифицированными кадрами. А выпускники будут получать востребованные специальности и гарантированное трудоустройство.

Между тем в Москве продолжается строительство Московского квантового кластера на территории "Сколково". Внутри кластера появятся 27 лабораторий и 15 научных групп Российского квантового центра.

Сергей Собянин отмечал, что квантовые технологии применяются в таких сферах, как IT, медицина, фармацевтика, авиа- и ракетостроение, автопром, микроэлектроника и сельское хозяйство.