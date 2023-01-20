В Госдуме сочли заявление президента Сербии по Крыму вынужденным

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Заявление президента Сербии Александра Вучича об украинском статусе Крыма является вынужденным, считает депутат Госдумы Михаил Шеремет. Он отметил, что Вучич является просербским политиком, который делает все в интересах своей страны.

"Он (Вучич. – Прим. ред.) испытывает огромное, колоссальное давление со стороны западных стран, поэтому я думаю, что эти его заявления – вынужденные", – приводит слова парламентария РИА Новости.

Шеремет также подчеркнул, что какие бы заявления ни звучали о статусе Крыма в других странах, они не изменят реальность, в которой полуостров остается неотъемлемой частью РФ. Депутат добавил, что это историческая данность, с которой обязан считаться весь мир.

Ранее в интервью агентству Bloomberg Вучич заявил, что для Сербии Крым и Донбасс – это Украина.

Глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя данное высказывание президента Сербии, заявил, что такая позиция является заблуждением. Он не исключил, что Вучич "транслирует то, что от него хотят услышать западные хозяева".

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