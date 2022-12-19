Байден забыл имя тестя и назвал ирландцев дураками

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Президента США Джо Байден обвинили в оскорблении нации ирландцев после его выступления перед ветеранами Вооруженных сил Америки, сообщает сайт "Комсомольской правды".

В ходе выступления американский лидер поприветствовал 102-летнего участника Второй мировой войны словами: "Может, я и ирландец, но не дурак. Я женился на дочери Доминика Джакоппы. Значит, во мне есть немного итальянского, понимаете?" Это не понравилось гражданам США, являющимся потомками ирландцев.

Также за президентом Соединенных Штатов заметили ошибку в упоминании имен родственников его супруги. Доминик Джакоппа является дедом, а не отцом Джилл.

Ранее доктор Валерий Новоселов заявил, что у Байдена есть все признаки деменции. По словам эксперта, одним из признаков деменции является ухудшение памяти, провалы в которой часто встречаются у президента США в ходе публичных выступлений. Также Новоселов обратил внимание на трудности, возникающие у Байдена при изложении мыслей.



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