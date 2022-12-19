В США заявили, что у Запада больше не получается врать о потерях ВСУ

Фото: ТАСС/Zuma

У Соединенных Штатов и европейских государств больше не получается скрывать точные потери украинской стороны, сообщает The American Conservative со ссылкой на члена совета директоров Института американских идей Джорджа О'Нилла-младшего.

По его словам, Запад также не может врать о возможности Киева на проигрыш в противостоянии с российской стороной.

Американский аналитик утверждает, что Белый дом и главные американские СМИ регулярно транслируют идею, что Украина в ходе сражений побеждает РФ. Однако результаты спецоперации говорят об обратном, и в Вашингтоне об этом уведомлены.

"Милитаристы понимают, что их циничная политика в отношении Киева не смогла вытеснить Россию из Украины. Как это ни трагично, но именно украинцы несут огромные потери от провала этой внешней политики. Их нация разрушена ради глобалистской американской империи", – написал О'Нилл-младший.

Обозреватель также привел в пример слова руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о сотне тысяч погибших бойцов ВСУ, которые в последствии вырезали из обращения.

По словам эксперта, работа Запада в области сокрытия реальных потерь Украины трещит по швам. Многие СМИ открыто пишут об истощении военных ресурсов США и стран Европы для поставок Киеву.

Автор материала также выразил мнение, что в смертях украинцев виноваты США. По словам О’Нилла, Белый дом мог бы избежать этого, если бы не вмешался в противостояние Москвы и Киева.

Ранее экономист журнала Foreign Policy Адам Туз заявил, что слова Владимира Зеленского о том, что украинским беженцам лучше не возвращаться, демонстрируют ужасное положение экономики Украины и ее инфраструктуры. Он утверждает, что обстановка в стране усугубляется с каждой неделей, особенно с появлением морозов.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!