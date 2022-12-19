ВС РФ нейтрализовали часть позиций, с которых бойцы ВСУ наносили удары по Донецку

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Некоторые позиции украинских бойцов, с которых они 18 декабря атаковали Донецк, были нейтрализованы. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Ответный огонь наносится, идет контрбатарейная работа, и сегодняшней ночью огневые точки противника, с которых наносились удары, часть из них точно была уничтожена", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Врио главы ДНР отметил, что российская контратака по украинским позициям проводилась подразделениями первого армейского корпуса и силами армии РФ. Бойцы России атаковали противника в Авдеевке, Красногоровке, а также по западной части Марьинки, заявил Пушилин.

Вечером в воскресенье, 18 декабря, украинская сторона начала производить массированные удары по Донецку. Больше всего обстрелов пришлось на центр города. Там под атаку попала больница, в результате чего скончался один пациент.

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