Врио главы ДНР заявил, что центр Марьинки зачищен от ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Центральную часть города Марьинки в ДНР зачистили от бойцов украинской стороны, заявил врио главы республики Денис Пушилин.

По его словам, укрепления ВСУ почти что перешли под контроль ВС РФ.

"Уже те высотки, которые служили очень серьезным укреплением противнику, практически находятся под контролем. Совсем небольшая часть Марьинки (осталась. – Прим. ред.), где противник еще может удерживаться", – заявил Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

До этого он заявлял, что под контроль российских солдат перешло 80% территории этого города. На тот момент там проходили бои в многоэтажной застройке.

Он также сообщал, что при получении контроля над Марьинкой ВС РФ смогут двигаться в районе Красногоровки.

Ранее представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков поделился, что бойцы РФ взяли под контроль село Яковлевка в ДНР. Помимо этого, в населенных пунктах Подгородное, Клещиевка и Курдюмовка ВСУ попытались вернуть старые позиции, но ВС России отразили контратаку.

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