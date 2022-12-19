Строительство нового города в Херсонской области будет курировать Кириенко

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко будет осуществлять контроль над возведением нового города в Херсонской области. Об этом сообщает врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

"По поручению президента правительством РФ уже собраны исходные данные и начата разработка проекта комплексной застройки. Реализация проекта будет контролироваться администрацией президента и лично первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко", – написал Сальдо.

Он уточнил, что новый город будет возведен на полуострове Арабатская стрелка. В городе будут построены жилые кварталы с современной инфраструктурой, из которых будут открываться виды на Азовское море и залив Сиваш.

По словам Сальдо, в городе будут создаваться условия для развития сферы туризма, отдыха и оздоровления.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин назвал архисложной задачей восстановление новых территорий России. При этом мэр подчеркнул, что несмотря на сложности, в Донецке и Луганске проведено уже немало работ.

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