Мединский указал, что слова о педагогах МГУ были вырваны из контекста

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что его слова о педагогах Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова были вырваны из контекста.

"Один ученый сказал в интервью: "Все мои суждения бессмысленны, если вырваны из контекста". Заголовок в газете на следующий день: "Знаменитый ученый признался, что все его суждения бессмысленны", – следует из публикации, которой Мединский поделился в своем телеграм-канале.

Кроме того, по словам советника Мединского Ирины Казначеевой, его слова действительно имели другой смысл. Слово "твари", как она отметила, было сказано им в контексте цитаты Федора Достоевского.

"Мединский ее процитировал и сказал, что международную ситуацию сейчас можно охарактеризовать этими словами", – объяснила Казначеева.

По ее словам, высказываясь о преподавателях с либеральным настроем, Мединский заявил, что "так было всегда".

Ранее председатель московского регионального отделения Союза журналистов России, член СПЧ Павел Гусев назвал постыдными слова Мединского в адрес преподавателей факультета журналистики МГУ. По его словам, Мединский не был осведомлен о ситуации на факультете, что говорит о "поверхностности" его заявлений. Свое отношение к словам Мединского Гусев назвал отрицательным.

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