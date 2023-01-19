Потребовавший извинений от Лаврова Еврейский конгресс дискредитировал себя – МИД РФ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Претензии Европейского еврейского конгресса, потребовавшего извинений от министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова за его слова о "русском вопросе", несостоятельны, поскольку эта организация долгие годы игнорировала проявления неонацизма на Украине и тем самым дискредитировала себя, заявили в МИД РФ. Об этом сообщает "Лента.ру".

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что мнение организации, предпочитавшей не замечать "катастрофический уровень антисемитизма" на Украине, не представляет никакого интереса.

"Европейский еврейский конгресс сумел не заметить символику СС, свастики и глорификацию нацистских коллаборационистов киевским режимом. Структура себя дискредитировала на этом направлении", – добавили в министерстве.

Ранее Лавров заявил, что США путем создания антироссийской коалиции хотят решить "русский вопрос" подобно нацистской Германии, которая ставила целью "окончательное решение еврейского вопроса". Он отметил, что США совместно со странами ЕС и Украиной ведут войну против России.

Заявление Лаврова вызвало острую реакцию Европейского еврейского конгресса. Его члены призвали главу российского МИД извиниться и отозвать заявления, отметив, что подобное искажает базовые понятия холокоста.

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