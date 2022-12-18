ВС РФ взяли под контроль село Яковлевка в ДНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Вооруженные силы России взяли под контроль село Яковлевка в ДНР, сейчас к финальному этапу подходит зачистка территории от бойцов ВСУ. Информацией об этом поделился официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На донецком направлении в результате наступательных действий российских подразделений взят под контроль населенный пункт Яковлевка. В настоящее время завершается его зачистка от остатков украинских войск", – цитирует его телеграм-канал МО РФ.

Конашенков заявил, что на территории населенных пунктов Подгородное, Клещиевка, Курдюмовка солдаты ВСУ пытались вернуть ранее занимаемые позиции, однако российские бойцы не позволили совершить контратаку. Он поделился, что было нейтрализовано свыше 40 военнослужащих Украины, а также две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские солдаты ликвидировали в Харькове склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Также была уничтожена украинская радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300.

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