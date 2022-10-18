В ГД назвали решение Рады по Ичкерии клоунадой

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Решение Рады признать несуществующую Чеченскую Республику Ичкерию (запрещена в РФ как террористическая) временно оккупированной территорией является клоунадой и провокацией. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

"Это очередная провокация и клоунада на грани сумасшествия. Ичкерия – это террористическое образование, которого давно не существует", – цитирует его РИА Новости.

Шеремет также подчеркнул, что парламент Украины является декоративным органом, который не принимает сам никаких решений. Власть Киева находится под жесточайшим внешним контролем, уверен депутат.

"Чеченский народ – это мудрый народ, и там понимают всю цену украинской клоунады и гнусной грязной политической игры", – заключил Шеремет.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что внесение в Верховную раду Украины законопроекта о признании запрещенной в России террористической организации говорит о юридической безграмотности украинских парламентариев. По его словам, данный проект показывает низкое качество законотворческой работы в украинском парламенте.



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