12:14Политика
Политолог оценил заявление о возможности экспроприации имущества россиян в Финляндии
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Слова министра обороны Финляндии Антти Кайкконена о возможности экспроприации имущества россиян в стране вполне соответствуют пренебрежительному отношению финских властей к закону, заявил политолог Александр Дудчак. Об этом сообщает RT.
"Они и так уже демонстрировали, что законы им не писаны и они их могут менять когда угодно и задним числом. И могут менять правила, установленные ими же", – сказал он.
По словам Дудчака, от Финляндии можно ожидать любых шагов, в том числе и тех, которые еще недавно считались абсолютно невозможными.
Ранее Кайкконен заявил, что в случае необходимости власти могут экспроприировать имущество, приобретенное россиянами в стране. По его словам, эта мера, предположительно, затронет объекты, которые находятся на территории, важной для безопасности государства.
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