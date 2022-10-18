Политолог оценил заявление о возможности экспроприации имущества россиян в Финляндии

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Слова министра обороны Финляндии Антти Кайкконена о возможности экспроприации имущества россиян в стране вполне соответствуют пренебрежительному отношению финских властей к закону, заявил политолог Александр Дудчак. Об этом сообщает RT.

"Они и так уже демонстрировали, что законы им не писаны и они их могут менять когда угодно и задним числом. И могут менять правила, установленные ими же", – сказал он.

По словам Дудчака, от Финляндии можно ожидать любых шагов, в том числе и тех, которые еще недавно считались абсолютно невозможными.

Ранее Кайкконен заявил, что в случае необходимости власти могут экспроприировать имущество, приобретенное россиянами в стране. По его словам, эта мера, предположительно, затронет объекты, которые находятся на территории, важной для безопасности государства.

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