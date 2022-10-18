Глава Минобороны Финляндии заявил, что при необходимости имущество россиян экспроприируют

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В случае необходимости власти могут экспроприировать имущество, приобретенное россиянами в Финляндии, заявил в интервью газете Aamulehti министр обороны страны Антти Кайкконен.

По его словам, эта мера, предположительно, затронет объекты, которые находятся на территории, важной для безопасности государства. Он добавил, что не все сделки россиян с недвижимостью в стране представляют собой риски для безопасности.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что на данный момент у него нет планов разговаривать с Владимиром Путиным. Финский президент добавил, что он будет готов к диалогу, если в ближайшее время ситуация в конфликте между странами улучшится. По его мнению, сейчас такой возможности нет.

До этого финский премьер-министр Санна Марин выразила надежду на то, что Турция как можно быстрее одобрит ратификацию заявки на вступление в НАТО. Об этом она рассказала перед началом неформальной встречи глав стран и правительства государств ЕС по итогам совещания с турецким президентом.

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