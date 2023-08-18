В Красноярске призвали брать у кандидатов в депутаты справки о психическом здоровье

Фото: 123RF/latkun

В Красноярске выступили с предложением брать у кандидатов в депутаты справки о психическом здоровье. Об инициативе рассказал депутат городского совета Роман Крастелев на своей официальной странице "ВКонтакте".

"Депутаты городского Совета приняли обращение в Госдуму о необходимости предоставления при выдвижении кандидатов в депутаты и иные выборные должности справок о наличии психических заболеваний, наркотической или токсической зависимости", – сообщается в его публикации.

Крастелев сделал акцент на том, что граждане должны знать, кого они выбирают.

В свою очередь, в беседе с РИА Новости он уточнил, что окончательное решение об отправке такого обращения в ГД примут в рамках осенней сессии.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил разрешить кандидатам на выборах заниматься благотворительностью во время предвыборной кампании. Он отметил, что члены фракции помогают швейбатам в 180 городах, отправляют тонны гуманитарного груза в зону СВО. Однако с началом предвыборной кампании эту деятельность придется прекратить.

Он назвал такие обстоятельства "преступными" и предложил разрешить продолжать благотворительную деятельность кандидатам, которые начали ею заниматься минимум за полгода до избирательной кампании.



Депутат предложил чипировать любящих отдыхать за границей чиновников