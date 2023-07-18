ВС РФ продвинулись на 1,5 км на купянском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Команда западной группировки войск продолжает успешные наступательные действия на купянском направлении, продвижение ВС РФ составило до двух километров по линии фронта и до 1,5 километра в глубину. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Минобороны России.

По данным ведомства, российская армия ударами ликвидировала подразделения Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Берестовое, Калиново, Кисловка, Табаевка в Харьковской области и Новоселовское в ЛНР.

Кроме того, в районе Котляровки в Харьковской области ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 103-й украинской бригады территориальной обороны. В Минобороны уточнили, что на этом направлении ВСУ потеряли до 65 бойцов. Также российские силы нейтрализовали две боевые бронемашины, три автомобиля и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что ВС РФ ударили по объектам в Одессе, где украинская армия готовила теракты против РФ с применением безэкипажных катеров. Вместе с этим российские силы уничтожили объекты топливной инфраструктуры, которые обеспечивали военных Украины горючим.



Минобороны РФ заявило об ударе возмездия по объектам в Одессе и Николаеве