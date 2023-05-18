В Эстонии сняли запрет на продление ВНЖ для части студентов, ученых и врачей из РФ

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Власти Эстонии приняли решение аннулировать запрет на продление вида на жительство (ВНЖ) в стране для некоторых категорий россиян. Об этом сообщается на сайте эстонского кабмина.

"В санкционном режиме будет сделано узконаправленное исключение для пребывающих в Эстонии на законных основаниях учащихся, врачей, стоматологов и академических работников из числа граждан России и Беларуси, которым будет предоставлена возможность получить вид на жительство для более продолжительного пребывания в стране", – говорится в сообщении.

Исключение распространится на часть россиян и белорусов, прибывших в страну до начала спецоперации. Одним из условий продления для претендентов, за исключением академических работников, является обязательное знание эстонского языка на уровне В2.

В целом мера распространится на 78 студентов, завершающих обучение, определенное число врачей и трех сотрудников вузов.

Ранее выяснилось, что в период с января по март 2023 года количество поездок граждан других стран в РФ увеличилось на 17,6% в сравнении с тем же периодом в 2022 году. За три месяца 2023 года иностранцы пересекли российскую границу 3,3 миллиона раз, а в 2022 году они приехали в страну 2,8 миллиона раз.

