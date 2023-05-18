США готовятся к сценарию заморозки украинского конфликта – СМИ

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Американские власти готовятся к тому, что украинский конфликт, возможно, будет заморожен и продлится несколько лет. Об этом сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Из материала издания следует, что подобный исход событий рассматривается в Белом доме и разных агентствах США. Там изучают варианты, при которых будут определены границы, которые Украина и Россия согласились бы не пересекать.

"Мы планируем на долгосрочную перспективу, независимо от того, будет ли он (конфликт. – Прим. ред.) выглядеть замороженным или оттаявшим", – цитирует издание неназванного американского чиновника.

Некоторые в США считают, что примерной моделью развития украинского конфликта может стать Корейская война.

"Это правдоподобно, потому что ни одна из сторон не должна признавать никаких новых границ, и единственное, о чем нужно будет договориться, это прекратить стрельбу вдоль установленной линии", – пояснил экс-сотрудник администрации Байдена.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США не готовы к конструктивным действиям по урегулированию ситуации на Украине. По его словам, американские власти на протяжении долгого времени противодействовали объективному созданию многополярного мира, при этом сохраняя свою гегемонию и подчиняя своей воле всех.

