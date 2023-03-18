Украина ввела санкции против президента Сирии Асада

Фото: Zuma/ТАСС

Украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции в отношении сирийского президента Башара Асада. Соответствующий документ опубликован на сайте офиса главы государства.

Согласно указу, на Асада теперь распространяется блокировка активов и ряд других мер.

14 марта Асад посетил Москву. Его встретили спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, посол Сирии в Москве Башар Джаафари и посол России в Сирии Александр Ефимов.

Сирийский лидер встретился с Владимиром Путиным. В ходе переговоров Асад заявил о поддержке России в борьбе с нацистами. Кроме того, Дамаск признал новые границы России с присоединившимися территориями Донецкой и Луганской народными республиками, а также Херсонской и Запорожской областями.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!