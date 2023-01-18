Депутат Шхагошев назвал провокацией слова главы Евросовета о поставках танков на Украину

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Слова руководителя Евросовета Шарля Мишеля о его одобрении поставок танков Украине представляют собой очередную провокацию. Его слова передает RT.

"Безусловно, это – провокация, которая приближает столкновение с НАТО. Это очень опасно, и они занимаются рисковым делом. В первую очередь для себя", – отметил парламентарий.

До этого глава Евросовета заявил, что украинской стороне в срочном порядке необходимо поставить больше вооружений.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что речи о переговорах с Владимиром Зеленским быть не может. Мирный план главы Украины содержит чрезмерное количество пунктов, включая продовольственную, энергетическую, биологическую безопасность, трибунал, осуждение и прочие требования.

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