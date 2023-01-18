Лавров назвал главные слова 2022 года

Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выбрал "войну" и "победу" самыми трагичными и обнадеживающими словами прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости.

Главу российского МИД во время пресс-конференции попросили выбрать три слова: самое трагичное, самое обнадеживающее и самое важное в 2022 году.

"Знаете, ну слово война, я не побоюсь этого сказать. Потому что происходящее является нашим ответом, который, как сказал президент, может быть, нужно было и чуть-чуть раньше сделать, но это именно ответ, и он не опоздал", – заявил Лавров.

Победа вызывает надежду, считает российский министр. По его мнению, мир обязан услышать это слово.

Лавров также указал, что деятельность США похожа на действия Адольфа Гитлера в период Второй мировой войны. По мнению дипломата, Штаты создают коалицию против России из европейских государств, чтобы добиться окончательного решения "русского вопроса".



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