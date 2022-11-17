Пелоси отказалась от поста лидера демократов в новой палате представителей США

Фото: ТАСС/CNP/Rod Lamkey

Спикер палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси заявила о решении отказаться от поста лидера в новом составе законодательного органа. Информацией об этом поделились РИА Новости.

"С большой уверенностью в нашей фракции я не буду переизбираться лидером демократов в новом составе конгресса", – сказала Пелоси.

Она отметила, что хочет дать дорогу молодому поколению стать руководителями Демократической партии. Пелоси порекомендовала коллегам смело следовать по карьерной дороге. Спикер палаты представителей США добавила, что будет продолжать осуществлять свою деятельность в интересах избирателей.

"Неважно, какой у меня будет титул, нет высшей чести для меня, чем представлять людей Сан-Франциско", – отметила Пелоси.

Политик рассказала об истории своей политической деятельности. Пелоси вспомнила, как впервые увидела Капитолий в шестилетнем возрасте, отметив, что тогда посчитала здание самым красивым в мире из-за его значимости. Спикер палаты пошутила, что никогда не думала о том, что она может из домохозяйки дойти до своей нынешней должности.

Пелоси попросила противоборствующие фракции работать сообща и не оглядываться на различия в политической повестке.

8 ноября Пелоси заявляла, что может покинуть свой пост из-за произошедшего нападения.

В интервью телеканалу CNN она объявила, что на ее решение повлияло "произошедшее за пару недель". На вопрос журналиста, имеет ли она в виду недавнее покушение, спикер палаты представителей ответила утвердительно.

В конце октября стало известно о нападении на дом Пелоси в Сан-Франциско. Злоумышленник проник в здание, но политика дома не оказалось. Однако в этот момент в доме находился ее муж, который получил трещину черепной коробки и травмы рук.

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