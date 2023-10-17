"Право и справедливость" выиграло выборы в Польше без большинства в парламенте

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Государственная избирательная комиссия Польши закончила обрабатывать бюллетени на парламентских выборах, правящая партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского одержала победу. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что результат партии – 35,38%. Она не сможет самостоятельно сформировать правительство.

На предыдущих выборах, которые проходили в 2019 году, партия завоевала более половины депутатских мандатов – 235 из 460.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил надежду, что президент страны Анджей Дуда поручит ему сформировать новый состав правительства.

В воскресенье, 16 октября, сообщалось, что по итогам парламентских выборов в Польше лидирует правящая в стране консервативная партия "Право и справедливость". На втором месте находилась оппозиционная "Гражданская коалиция", на третьем – центристский блок "Третий путь", далее – партия "Левые" и коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация".