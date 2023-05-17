РФ нанесла мощный удар по ВСУ, взломав координаты HIMARS – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская сторона взломала системы HIMARS на Украине с помощью средств радиоэлектронной борьбы, что стало ударом по возможностям ВСУ, заявил украинский журналист Максим Скрипченко.

"Россия все более успешно блокирует ракеты HIMARS, используя электронные глушители, чтобы заставить их не попадать в цель", – написал колумнист в издании 19Fortyfive.

Скрипченко добавил, что это оказывает влияние на планы Вооруженных сил Украины по началу контрнаступления. Взломы систем лишают украинскую армию возможности угрожать инфраструктуре и логистике ВС РФ.

Ранее российский артиллерист реактивной батареи заявил, что собака по кличке Альба помогла бойцам найти боевую технику ВСУ. По словам военного, однажды ночью животное вышло в поле и начало рычать в одну точку. Отправившись туда, бойцы нашли технику украинской армии, которую они давно пытались вычислить.