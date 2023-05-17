Артиллеристы ЦВО забросили листовки на позиции ВСУ с призывом сдаться – Минобороны

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военнослужащие расчетов реактивных систем залпового огня "Град" использовали агитационные снаряды по позициям ВСУ, забросив листовки с призывом сдаваться. Об этом сообщает Минобороны России в официальном телеграм-канале.

"Артиллеристы Центрального военного округа применили агитационные снаряды по позициям ВСУ", – указано в сообщении.

В ведомстве рассказали, что агитационные снаряды представляют собой реактивный снаряд, в котором в боевой части вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества находятся рулоны с более чем тысячей агитационных листовок.

В них находятся призывы к солдатам ВСУ сложить оружие и сдаться, сохранив себе жизни. Кроме того, в листовках предлагается побуждать к этому сослуживцев, что "сохранит им жизнь и предотвратит бессмысленное кровопролитие в дальнейших боях".

После разрыва снаряда в воздухе, листовки разбрасываются на площади более одного квадратного километра.

Ранее бойцы Народной милиции ЛНР применяли подобную тактику, забрасывая агитационными снарядами город Попасная, в котором находились солдаты ВСУ. Тем украинцам, кто решил сдаваться, они обещали гуманное обращение и отправку домой после завершения спецоперации.

