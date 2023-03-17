МИД РФ внес в черный список 23 гражданина Великобритании

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Российское министерство иностранных дел обновило стоп-лист, включив в него 23 гражданина Великобритании. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В МИД заявили, что санкции являются ответом на активное применение правительством Великобритании механизма односторонних ограничений. В перечень попали некоторые представители ВС, пропагандистских структур, судейского корпуса и пенитенциарной системы Британии.

"Среди них – офицеры британских вооруженных сил, причастные к организации подготовки на территории Соединенного Королевства после начала СВО украинских военнослужащих для ведения боевых действий против российской армии, в том числе командиры формирований, предоставлявших с этой целью инструкторов", – говорится в сообщении.

В черном списке оказалось руководство корпорации Zinc Network в лице главного исполнительного директора Роберта Эллиотта, исполнительного директора Скотта Брауна и исполнительного директора по вопросам исследований и стратегии Льюиса Брука.

Отмечается, что указанные лица ведут деятельность по дискредитации представителей иностранных СМИ, которые имеют отличную от Запада позицию по ситуации на Украине. По данным российского министерства, они поддерживают тех, кого признали иностранными агентами в РФ, а также создают фейковые антироссийские материалы.

Кроме того, в стоп-лист попали некоторые судьи и должностные лица, замеченные за притеснениями независимых журналистов. Так, под ограничения подпали представители руководства тюрьмы строгого режима Белмарш в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Латвия внесла 35 россиян в перечень персон нон грата из-за поддержки СВО на Украине. Въезд в государство для этих людей запрещен на неопределенный период времени.

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