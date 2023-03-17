Латвия объявила 35 россиян персонами нон грата

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Рига внесла 35 граждан России в список персон нон грата из-за поддержки спецоперации на Украине. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел Латвии.

"Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение о включении 35 граждан Российской Федерации, поддержавших агрессию России на Украине, в список персон нон грата в Республике Латвия", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что въезд в государство для этих людей запрещен на неопределенный период времени.

Так, в черный список попали бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник, исполнители Shaman, Аким Апачев (Гасанов), Наталья Качура, Надежда Бабкина, Александр Маршал. В списке также оказались телеведущие Лера Кудрявцева, Юлия Барановская, Руслан Осташко, актеры Полина Агуреева, Кирилл Кузнецов и Станислав Старовойтов.

Кроме того, в перечень вошли такие политологи, как Евгений Сатановский, Геворг Мирзаян, Ростислав Ищенко, Дмитрий Евстафьев, а также журналисты Михаил Шахназаров и Юлия Витязева.

Ранее сообщалось, что Евросоюз включил в стоп-лист четырех российских полицейских и армейских офицеров за якобы совершенные их подчиненными сексуальные преступления против женщин. В черном списке оказались девять человек и три организации, в том числе из Афганистана, Ирана, Мьянмы, Сирии и Южного Судана.

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