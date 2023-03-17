Глава СК РФ призвал начать готовить международный суд над украинскими преступниками

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РФ следует заняться созданием международного судебного органа для привлечения украинских военных преступников к ответственности. Таким мнением на заседании коллегии Минюста поделился председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"Не секрет, что западные страны готовят международные судебные органы для привлечения к ответственности России. Мы должны вместе с Минюстом, а может и во главе с Минюстом, начать аналогичную работу. Четко понять статус тех судов, которые могут быть созданы в ответ для привлечения военных преступников на Украине к международной уголовной ответственности", – цитирует Бастрыкина РИА Новости.

Председатель СК добавил, что для этого следует придумать регламент предполагаемого судебного органа. Это необходимо, считает Бастрыкин, чтобы российская сторона была готова к ответу.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге. Так представитель Кремля ответил на вопрос, как власти России относятся к информации о вероятном рассмотрении инстанцией двух дел против РФ по ситуации на Украине.

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