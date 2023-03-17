Французский политик допустил, что КНР и США могут занять место ЕС на российском рынке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Место Европы на российском рынке могут занять КНР и США. Такое мнение высказал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Я думаю, что Россия станет еще более самодостаточной, чем раньше. И потом, да, Китай придет на рынок. История учит нас тому, что это могут быть и американцы, ведь они невероятно циничны", – приводит слова политика РИА Новости.

В качестве примера Филиппо привел ситуацию с Ираном, когда рынок страны покинули европейские и французские компании, а на смену им через несколько лет пришли предприниматели из США.

Ранее профессор Центра славяно-евразийских исследований Университета Хоккайдо Ринсуке Хаттори отметил, что умение россиян находить выход из любых ситуаций позволило снизить влияние западных санкций на экономику РФ.

По словам специалиста, западные ограничения не привели к существенному снижению уровня жизни в стране. Согласно подсчетам исследователя, рост цен на продовольственные и непродовольственные товары в России оказался совсем небольшим, а цены на топливо и вовсе показали необычайную стабильность.



Новости часа: Путин отметил кратное повышение экономического суверенитета РФ в 2022 году

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!