Бывший глава сухопутных войск ответил Кадырову на сравнение с "генералом бла-бла-бла"

Фото: РИА Новости/Валерий Титиевский

Экс-командующий сухопутными войсками Владимир Болдырев ответил Рамзану Кадырову на сравнение его с "генералом бла-бла-бла", подчеркнув, что выступать с критикой в сторону командующих могут только президент и министр обороны. Его слова передает РБК.

Болдырев также ответил на заявления о том, что его понизили в должности, так как генерал не справился со своими обязанностями. По словам экс-командующего, его лишь перевели на равнозначную должность, где он командовал Приволжско-Уральским округом.

Кроме того, он вновь выразил мнение, что Кадыров не имел права выступать с критикой в сторону Александра Лапина, которого назначили на должность начальника штаба сухопутных войск.

"Все остальное, что он говорил обо мне, – бог ему судья, я не собираюсь здесь с ним вступать в полемику", – заключил Болдырев.

Ранее глава Чечни в ответ на критику назвал экс-командующего "генералом бла-бла-бла", напомнив про события 2004 года, когда Болдырев управлял войсками Северо-Кавказского военного округа. По мнению Кадырова, генерала перевели в другой штаб из-за того, что последний позволил чеченским боевикам вместе с ингушскими забрать все оружие в Назрани.

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