Политолог призвал зеркально ответить на заморозку Западом российских активов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Политолог и экономист Александр Дудчак заявил, что РФ необходимо ответить на заморозку Западом активов. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам эксперта, страну "ограбили наглым, бандитским образом", однако она все еще выражает надежду на то, что с западными странами можно вести диалог.

"Там выходят эти инвесторы, а мы говорим: "Вы всегда можете вернуться". В этом нет необходимости, уходят – все, с концами. Давно надо было ввести адекватные встречные меры", – указал политолог.

Он также выразил мнение, что политики этих стран желают захватить еще больше активов и имущества РФ. При этом, по словам Дудчака, это может коснуться как транспортных средств, так и недвижимости.

"Они ничего не соблюдают. Все, что можно украсть, – они украдут. Надо это понимать и действовать адекватным способом, Медведев все правильно говорит", – заключил политолог.

Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что РФ может начать конфисковывать имущество западных компаний, если ее собственные заграничные активы будут изъяты. Он подчеркивал, что подобных денег в РФ скопилось достаточно много – более чем на 300 миллиардов долларов.

До этого стало известно, что в рамках ограничительных мер ЕС уже удалось заморозить российские активы на сумму 17,5 миллиарда евро. Речь шла о 1 350 гражданах и организациях, которые подпали под санкции. Наибольшую часть активов заблокировали в ФРГ, Бельгии и Франции.



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