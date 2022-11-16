Министр обороны Венгрии заявил, что по ситуации в Польше нет ясности и необходимости шагов

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Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки заявил, что Будапешту пока не стоит предпринимать особенные шаги, передает РИА Новости.

Он добавил, что необходимо дождаться информации от польских коллег, которая прояснила бы ситуацию. По его словам, Венгрия постоянно на связи на международном и военном уровне со всей системой Европы и НАТО, чтобы быть готовыми немедленно отреагировать.

Ранее радиостанция ZET сообщала, что в Польше упали две ракеты – в Люблинском воеводстве недалеко от границы с Украиной. Источники рассказали о смерти двух человек в результате обрушения.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне. До его окончания представители страны попросили журналистов не распространять непроверенную информацию.

Также сообщалось, что боевая готовность некоторых воинских частей повышена в Польше. Пресс-секретарь правительства Петр Мюллер пояснил, что решено повысить боевую готовность некоторых военных боевых единиц на территории Польши и повысить боевую готовность некоторых подразделений других силовых структур.

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