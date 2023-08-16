США ввели санкции против РФ из-за сотрудничества с КНДР

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Соединенные Штаты включили в санкционный список российское ООО "Верус", объяснив данное решение связью компании с Северной Кореей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американский Минфин.

Под ограничительные меры США также подпали компании Defense Engineering и Versor, зарегистрированные в Казахстане и Словакии. По версии американских властей, все три компании связаны с гражданином Словакии Ашотом Мкртычевым.

Санкции Минфина США предполагают блокировку активов организаций в американской юрисдикции.

Ранее экономист Алексей Зубец предположил, что Запад больше не будет вводить санкции против РФ. Помимо этого, считает эксперт, уже существующие меры также не будут ужесточаться американскими властями. Однако Запад будет и дальше оказывать давление на Россию, но при этом ситуация на мировом рынке будет достаточно стабильной, заявил Зубец.



В США признали, что экономика РФ показала свою прочность перед западными санкциями