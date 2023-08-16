МИД РФ призвал нового посла Германии отказаться от безрассудной русофобии ФРГ

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Германский диппредставитель в РФ Александр Ламбсдорфф передал копии верительных грамот директору департамента государственного протокола МИД РФ Игорю Богдашеву. В ходе встречи посла ФРГ призвали отказаться от безрассудной русофобии в республике.

"Подчеркнуто, что антироссийская политика ФРГ направлена на полный слом формировавшегося десятилетиями взаимовыгодного сотрудничества, разрыв многоплановых торгово-экономических связей, прямых контактов между гражданами, создание препятствий для нормальной работы российских дипломатических и консульских представительств в Германии", – сообщается на сайте ведомства.

Вместе с этим в министерстве подчеркнули антироссийский курс властей республики. МИД напомнил о случаях ареста и конфискации у пересекающих границу туристов из РФ личных автомобилей с российскими номерными знаками. Также диппредставителю сообщили об опасном характере безоглядной поддержки властями ФРГ украинской стороны.

В российском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что в дальнейшем Москва будет выстраивать отношения с Германией только с опорой на свои национальные интересы.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американская сторона задействует свое председательство в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) для дискриминации участия РФ в деятельности форума. По его словам, не были выданы въездные визы представителям сразу нескольких ведомств России.

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