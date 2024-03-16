Киевский политик заявил, что планирующие авиабомбы РФ создали большие проблемы для ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Новейшие российские планирующие авиабомбы очень опасны для укрепрайонов ВСУ. Такое заявление сделал киевский политик Игорь Лапин, сообщает РИА Новости.

"Россияне освоили производство планирующих авиабомб. Я уже говорил неоднократно, что они не будут стоять на месте и их военно-промышленный комплекс очень мощный, нам надо с этим считаться", – сказал он.

Лапин отметил, что этот вид вооружения превосходит предшественников по тактико-техническим характеристикам и обладает достаточно большой мощью, чтобы уничтожать укрепрайоны. Политик также заявил, что "это плохая история", так как авиационных бомб "у россиян немерено".

Ранее сообщалось, что войска РФ эффективно уничтожают украинские позиции при помощи тяжелых снарядов ФАБ-500. Журналист Bild Юлиан Репке отметил, что после удара такого снаряда на земле остается кратер несколько метров глубиной. В связи с этим от позиции ВСУ зачастую ничего не остается.

Он назвал снаряды ФАБ-500 большим преимуществом российской армии, а также отметил, что залогом успеха ВС РФ стало господство в воздухе в связке с различными типами наземного вооружения.



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