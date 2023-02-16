Используемые для боев на Украине объекты в космосе могут стать целью для атаки – МИД РФ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Инфраструктура, которая используется в космосе с военными целями на Украине, может стать законной мишенью для ответного удара. Об этом заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов во время круглого стола "Милитаризация космоса как одна из острых проблем международной безопасности".

Он подчеркнул, что задействование американской стороны и ее союзниками предметов гражданской и коммерческой инфраструктуры в космосе является опасной тенденцией. Ее выявили в ходе СВО на Украине.

"Указываем, что подобная деятельность, по сути, представляет собой опосредованное участие в вооруженных конфликтах, обозначаем, что такая квазигражданская космическая инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара", – цитирует дипломата ТАСС.

Воронцов добавил, что задействование гражданских спутников является провокацией, так как существует договор о космосе, предусматривающий лишь мирное использование подобных устройств.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе выступления на правительственном часе рассказал об обновленной концепции внешней политики российской стороны.

По его мнению, РФ сейчас желает помешать и сорвать развитие государства под лозунгами деколонизации и "подготовки к распаду России".

Главной задачей РФ во внешней политике является борьба с монополией Запада – Лавров

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