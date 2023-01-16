В Германии стартовала расширенная программа подготовки бойцов ВСУ

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Соединенные Штаты начали подготовку военных Украины на территории Германии. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на руководителя комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марка Милли.

В издании поделились, что Штаты запланировали вернуть команду из порядка 500 солдат на территорию боевых действий в течение пяти-восьми недель.

Милли заявил о намерении посетить тренировки на американской военной базе в Баварии. Он поделился, что украинские бойцы покинули страну пару дней назад. По словам Милли, тренировки научат военных работе с поставляемыми Киеву вооружениями, артиллерийскими системами, танками и другой техникой.

Руководитель КНШ ВС США подчеркнул, что перед организаторами поставлена задача обучить бойцов до "весенних дождей".

По информации Associated Press, Штаты уже провели программы тренировки для более чем 3,1 тысячи украинских солдат. Однако Милли также указал, что такое обучение проводилось и до начала СВО.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер рассказал, что американская сторона начнет обучение военнослужащих ВСУ применению комплексов противовоздушной обороны Patriot. Мероприятия должны были организовать на базе Сухопутных войск ВС Штатов "Форт-Силл" в Оклахоме.

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