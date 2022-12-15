Французские пользователи раскритиковали Макрона за оскорбление России

Фото: AP/J.M Fernandez

Французские комментаторы не оценили слова своего президента Эммануэля Макрона, который назвал действия российской стороны на Украине трусливыми. Пользователи оставили свое мнение в газете Le Figaro.

По словам одного из комментаторов, РФ, в отличие от Франции, не пресмыкается перед США и НАТО и не поставляет вооружение Киеву, что приводит к огромным жертвам. Некоторые отметили, что Макрон является марионеткой Штатов и подобными словами лишь усугубляет конфликт. Также пользователи призвали французского лидера выделять средства Украине из своего кармана, а не налогоплательщиков.

"Этот конфликт подготовили и развязали США. Задача – ослабить, нейтрализовать и даже уничтожить Россию. Ну и кто после этого трус?" – спросил один из комментаторов.

Макрон в ходе парижской конференции по украинскому вопросу высказал мнение, что действия российской стороны на территории противника являются трусливыми.

До этого читатели этой же газеты выступили с критикой слов мэра Парижа Анн Идальго, которая заявила, что проблема на Украине возникла из-за сражения за ископаемые ресурсы. На тот момент один из комментаторов усомнился в ее геополитических знаниях, подчеркнув, что конфликт случился из-за действий США.

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