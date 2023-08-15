Российский танк устоял после прямого попадания из гранатомета NLAW

Фото: министерство обороны Российской Федерации

Российский танк смог выдержать прямое попадание из гранатомета NLAW, продолжил оставаться на занимаемой ранее позиции и вести бой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера группировки войск "Юг".

По его словам, экипаж сохранил боеспособность и продолжил маневрировать, а также вести прицельный огонь по противнику. Впоследствии экипаж подбитого танка нарвался на минное заграждение противника. Даже несмотря на это боевая машина продолжила бить по противнику.

"В этом бою наши танкисты проявили высокий уровень профессионализма и истинный боевой дух", – сообщил офицер.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что за несколько месяцев бойцы российской стороны подавили имеющиеся в распоряжении украинской армии западные системы ПВО. По его словам, военные РФ за последнее время уничтожили много ЗРК Patriot на Украине.

Артиллеристы РФ уничтожили блиндажи ВСУ в деревне Победа в зоне СВО