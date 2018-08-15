Две Кореи могут создать объединенную экономическую зону

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Две Кореи могут создать в приграничных районах специальную объединенную экономическую зону. Об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что экономическую зону создадут в том случае, если будет снижена напряженность в отношениях между странами. Специальная экономическая зона будет находиться в граничных районах провинций Кенгидо и Канводно. По словам южнокорейского лидера, это позволит создать большое число рабочих мест и повысит шансы средних и малых предприятий.

По словам Мун Чжэ Ина, прибыль от экономического союза может составить около 1,5 триллиона долларов в ближайшие 30 лет.

Эффект должны усилить южнокорейский технопарк в Кэсоне в КНДР, соединение железных дорог и совместная добыча полезных ископаемых.