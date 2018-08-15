Две Кореи могут создать объединенную экономическую зону

15 августа, 08:32
Фото: ТАСС/Zuma/Inter-Korean Press Corps-POOL
Две Кореи могут создать в приграничных районах специальную объединенную экономическую зону. Об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что экономическую зону создадут в том случае, если будет снижена напряженность в отношениях между странами. Специальная экономическая зона будет находиться в граничных районах провинций Кенгидо и Канводно. По словам южнокорейского лидера, это позволит создать большое число рабочих мест и повысит шансы средних и малых предприятий.
По словам Мун Чжэ Ина, прибыль от экономического союза может составить около 1,5 триллиона долларов в ближайшие 30 лет.
Эффект должны усилить южнокорейский технопарк в Кэсоне в КНДР, соединение железных дорог и совместная добыча полезных ископаемых.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: