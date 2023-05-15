Зеленский заявил, что Украине нужно дополнительное время для контрнаступления

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Украинской стороне потребуется еще немного времени, чтобы осуществить уже неоднократно анонсированное контрнаступление. Об этом в ходе визита в Великобританию заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Нам очень нужно время, не очень много. Мы будем готовы через некоторое время. Я не могу поделиться с вами деталями... Мы должны готовиться", – цитирует Зеленского РИА Новости.

Ранее украинский лидер подчеркивал, что у Вооруженных сил Украины нет необходимого количества оружия для нападения в рамках предполагаемого контрнаступления. По словам Зеленского, на атаки по территории РФ у Киева нет как сил, так и времени.

При этом после украинский лидер призвал снять все ограничения на поставку вооружения Киеву. С такой просьбой президент выступил перед членами правительства ФРГ.

В ФРГ прошли протесты против поставок оружия на Украину