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Американская сторона намекает России на отсутствие намерений проводить мирную кампанию по урегулированию украинского конфликта. Таким образом, США хотят завершить противостояние военным путем, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По его мнению, Соединенные Штаты не будут стараться сотрудничать с Москвой и тем более проводить переговоры.

"Они показали свою незаинтересованность в каких-либо других подходах", – заявил он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Полковник отметил, что правительство Украины хочет завершить противостояние с помощью посредничества США. Однако американская сторона дала понять, что не согласна с таким решением.

Ранее Макгрегор выразил мнение, что ВС РФ преобладают в силе над ВСУ, из-за чего единственным шансом на спасение после проигрыша для президента Украины Владимира Зеленского станет побег в Польшу. По мнению экс-советника, в скором времени случится эскалация, однако справляться с ней уже будет некому.

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