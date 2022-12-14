Канцлер ФРГ заявил, что попытки блокировать решения ЕС столкнутся с провалом

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Государства Европы будут продолжать антироссийскую политику и вводить в сторону РФ санкции до того момента, пока украинский конфликт не подойдет к финалу. А попытки блокировать решения Евросоюза столкнутся с провалом, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Тот, кто думает, что может подорвать ценности ЕС, которым привержены все страны-члены, блокируя его внешнюю политику и политику безопасности, не сможет этого сделать", – цитирует немецкого политика Reuters.

Между тем Шольц подчеркнул, что члены Евросоюза будут продолжать поддерживать Киев столько, сколько нужно. Также ЕС хочет пойти на сближение с американской стороной для укрепления торгового и инвестиционного партнерства.

Ранее сообщалось, что Венгрия не поддержала введение новых санкций против РФ. В МИД страны выступили против планов по увеличению фонда ЕС, средства которого отправляются на поддержку Украине.

Кроме того, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Брюссель и "либеральная машина пропаганды" используют все виды шантажа. Он подчеркнул, что Будапешту нужно подготовиться к серьезным нападениям со стороны Евросоюза.

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