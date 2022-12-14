Российские хакеры узнали число признанных пропавшими погибших бойцов ВСУ – СМИ

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Российские хакеры Anarchist Kombatant взломали служебный архив начальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Шаптала и выяснили число признанных пропавшими без вести погибших бойцов ВСУ. Данные распространились в некоторых телеграм-каналах.

По информации издания, список скончавшихся бойцов Украины передал Шапталу кадровый центр ВСУ. В документе указано, что к 30 ноября пропавшими без вести были признаны 35 382 человека. Их тела не забрали с передовой.

Отмечается, что большинство представленных в списке солдат служили в Сухопутных войсках ВСУ. Остальные имели отношение к территориальной обороне, десантно-штурмовым войскам, силам специальных операций и военно-морским силам.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за ноябрь ВСУ потеряли более 8,3 тысячи солдат и 149 танков. Также он сообщил об утрате украинской стороной пяти самолетов, 10 вертолетов и более 300 боевых бронированных машин.

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