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Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш проговорился об истинном отношении к помощи Украине во время разговора с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексем Столяровым). Запись разговора появилась в их сообществе в соцсети "ВКонтакте".

Политик заявил, что лидеры стран Евросоюза и НАТО осознают, что конфликт на Украине не прекратится в ближайшее время и "будет стоить денег" для государств, которые поддерживают Киев.

"Мы помогали им в восстановлении, мы помогали им оружием, мы помогали им чем могли. Это гуманитарная помощь, лекарства, все, все. И нас это не радует", – Кариньш, думая, что общается с высокопоставленным африканским политиком.

Ранее пранкеры Вован и Лексус опубликовали свой разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая приняла их за высокопоставленного африканского чиновника. Она рассказала им, что европейские страны устали от ситуации вокруг Украины и хотят найти выход. При этом этот выход якобы должен быть приемлем для обеих сторон, не нарушая международное право.

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте осудил Мелони за разговор с российскими пранкерами. Конте считает, что она совершила провал "планетарного" масштаба, раскрыв правду, которую никогда не говорила итальянцам.

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