В офисе Зеленского назвали следующий год решающим в конфликте на Украине

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Следующий год будет решающим в конфликте на Украине, считает глава офиса президента страны Андрей Ермак. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на американские СМИ.

"Приближается переломный момент. Следующий год будет решающим", – подчеркнул он.

Ермак также попросил Запад передать Киеву дополнительные системы ПВО до наступления зимы.

Ранее анонимный сотрудник конгресса США заявил, что Украина сможет одержать победу лишь при масштабном вмешательстве американской стороны. При этом он подчеркнул, что Вашингтон не пойдет на такое.

До этого экс-главком НАТО Джеймс Ставридис выразил мнение, что финал конфликта на Украине может произойти по корейскому сценарию. Это будет означать признание Киевом потери территории, уточнил он.



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