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Украинские конструкторы занялись разработкой новых штатных боеприпасов под Харьковом, рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

По его словам, речь идет о снарядах для беспилотной авиации. Так, они хотят выпустить новые зажигательные, осколочные, осколочно-фугасные, дымовые и бронебойные боеприпасы, уточнил Марочко.

Кроме того, украинцы намерены разработать спецснаряд для борьбы с дронами. Для этого они используют некоторые свои наработки, а также опыт российских специалистов, резюмировал военный эксперт.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов рассказал, что Вооруженные силы Украины в мае потеряли более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения.

Так, среди потерь – 290 танков и боевых бронированных машин, в том числе четыре Abrams, семь Leopard, 12 Bradley. Также сбито 11 самолетов и четыре вертолета, уничтожено 730 орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

