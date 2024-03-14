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Новый пост российской военной полиции развернут в районе Голанских высот в рамках мониторинга обстановки на линии "Браво" зоны разъединения ВС Израиля и Сирии. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить, передает ТАСС.

В начале марта контр-адмирал отмечал, что ВКС РФ уничтожили две базы террористов в Сирии и ликвидировали более 20 боевиков. По его данным, удар российских ВКС был нанесен 5 марта в районе населенного пункта Басанкуль провинции Идлиб.

В декабре прошлого года двое сирийских военных погибли, трое были ранены в результате атаки беспилотника со стороны террористов в Сирии. Нападение произошло в провинции Идлиб.