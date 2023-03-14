Кадыров заявил, что жалующимся на условия СВО следует самим решать проблемы

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Российским военнослужащим следует не высказывать жалобы на условия службы в зоне проведения спецоперации на Украине в публичном пространстве, а самостоятельно решать возникающие проблемы, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом сообщает телеканал "360".

"Наличие связи не означает, что нужно озвучивать и раскидывать по соцсетям внутренние вопросы. Они всегда будут! <...> Воин не кричит – воин решает. Необходимо искать решение задачи, а не собираться в кучку и писать публичные обращения", – подчеркнул Кадыров.

Глава Чечни призвал солдат РФ грамотно распределять свои силы и возможности. По словам Кадырова, на фронте следует бороться с преградами. Он подчеркнул, что цель СВО заключается в обеспечении целостности и безопасности всего государства.

Кадыров также заявил, что российская сторона идет вперед во всех смыслах. Сейчас, отметил глава Чечни, РФ освобождает территории с минимальными жертвами.

Ранее Кадыров в ходе встречи с Владимиром Путиным заявил, что чеченские солдаты намерены действовать до победного конца в рамках спецоперации РФ на Украине.

По словам чеченского лидера, жители республики полностью поддерживают проведение СВО и считают необходимым, чтобы все поставленные цели были достигнуты.

Кадыров заявил о готовности еще 70 тыс бойцов из Чечни принять участие в СВО

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