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Украинская армии путем тяжелых потерь закрепилась в северной части населенного пункта Урожайное, сообщил член главного совета администрации Запорожской области, глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

"Спустя две недели кровопролитнейших боев противнику удалось зайти и закрепиться в северной части Урожайного. Чтобы продвинуться на пару сотен метров, враг совершил большое количество "мясных" штурмов, потеряв две из четырех штурмовых групп элитных морпехов Вооруженных сил Украины", – заявил он.

На этом фоне Рогов заявил, что обстановка в районе Урожайного сложная. Он поделился, что украинские бойцы следуют к населенному пункту Старомлыновка. Вместе с этим Рогов добавил, что Вооруженные силы РФ до сих пор остаются в Урожайном, а данные о полном взятии города являются ложными.

Ранее разведчик-доброволец с позывным Ганс заявил, что ВСУ бросили своих раненых бойцов после неудавшейся попытки захватить позиции российских сил рядом с поселком Первомайское на авдеевском направлении в ДНР. Украинская армия пятью группами атаковала передовые позиции этой территории.

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