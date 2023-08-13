В Харьков направят военкомов и опергруппы с западной Украины

Фото: president.gov.ua

Военкомов с западной Украины отправят проводить мероприятия по мобилизации в Харьков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах ЛНР.

По его словам, киевские власти решили предпринять такие действия, так как харьковские военкомы лояльны к Москве и не справляются с обязанностями по мобилизации. Источник отметил, что военные комиссары занимаются коррупцией, а деньгами не делятся.

"Поэтому нужно направить безжалостных к населению восточной Украины, а также готовых делиться вырученными денежными средствами с высшим руководством страны", – поделился инсайдер.

Вместе с этим он указал, что от таких решений пострадает в первую очередь мирное население.

Пару дней назад стало известно, что Владимир Зеленский в связи с коррупционными скандалами поручил уволить всех областных военкомов Украины. Президент поделился, что сейчас в стране в отношении сотрудников военкоматов возбуждено 112 уголовных дел, 33 из которых – коррупционные.